«Ливерпуль» — «Аккрингтон»: прогноз на матч Кубка Англии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Аккрингтон».

Ставка: «Ливерпуль» победит с форой (-3.5) за 2.20.

«Ливерпуль» и «Аккрингтон» находятся на разных полюсах футбольного мира. Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу АПЛ и выиграли все шесть матчей в Лиге чемпионов. Клуб из Ланкашира тем временем борется за выживание в четвёртом по значимости дивизионе Англии. Ну какая тут может быть интрига?

Даже если игроки «Аккрингтона» отдадут все силы на футбольном поле, это не поможет избежать крупного поражения. Разница в исполнительском мастерстве и системном подходе просто громадная. Класс совершенно иной. Эта игра — прежде всего возможность насладиться моментом, почувствовать дыхание большого футбола. Даже второй состав «Ливерпуля» заметно сильнее.

Возьмём победу мерсисайдцев с форой (-3.5). После поражения от «Тоттенхэма» (0:1) в первом полуфинальном матче Кубка лиги Арне Слот заявил, что ненавидит проигрывать. Цель стоит понятная и гордая: выиграть все турниры. С выходом в следующий раунд Кубка Англии не должно возникнуть проблем.