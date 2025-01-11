«Торино» — «Ювентус»: прогноз «Чемпионата» на туринское дерби

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Торино» — «Ювентус».

Ставка: «Ювентус» победит за 1.92.

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице. А мог бы лидировать с отрывом. До сих пор команда Тьяго Мотты идёт без поражений в чемпионате Италии, но ничьих какое-то запредельное количество — целых 11 штук. На последнем отрезке с результатами совсем уныло. Чёрно-белые не выиграли пять из шести предыдущих матчей Серии А, а ещё обидно уступили в полуфинале Суперкубка Италии «Милану» (1:2).

Несмотря на хворь «Юве», в туринском дерби интрига слабо просматривается. В первом круге «быки» на выезде потерпели поражение со счётом 0:2. Нанесли всего лишь пять ударов, только один из них пришёлся в створ. Вряд ли в этот раз содержание игры и результат окажутся другими.

Экс-тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли, похоже, не подходит «Торино». «Гранатовые» победили всего-навсего в 2 из 14 предыдущих матчей в Серии А и четыре раза сыграли вничью. Практически все очки набрали с клубами из нижней части турнирной таблицы. Не видим смысла искать интригу там, где её немного. На победу «Ювентуса» дают почти двойку — грех отказываться.