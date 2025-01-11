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«Боруссия» М — «Бавария»: прогноз на матч Бундеслиги

«Боруссия» М — «Бавария»: прогноз на матч Бундеслиги
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Боруссия» М — «Бавария».

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.98.

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Мюнхенцы выиграли только две из семи последних очных встреч. По их меркам, совсем скромно. Оба успеха датированы прошлым сезоном, который сложился для клуба из Мёнхенгладбаха неудачно. Теперь всё изменилось. Чёрно-бело-зелёные уступили только в одном из девяти предыдущих матчей в чемпионате Германии. И то на выезде. Зато получилось отнять очки у железных претендентов на зону Лиги чемпионов — «Лейпцига» (0:0) и дортмундской «Боруссии» (1:1).

«Бавария» лидирует в Бундеслиге, но в последнее время замедлилась. Плюс выпал Джамал Мусиала — ключевой исполнитель. На фоне кадровых потерь уверенность в победе «Баварии» тает на глазах. Предлагаем заключить пари на тотал меньше 3.5 мяча. Только в одной из восьми последних игр в Бундеслиге мёнхенгладбахская «Боруссия» пропустила больше одного раза. Часто выручает Мориц Николас.

Мюнхенцы в Бундеслиге с запасом пропускают реже всех (в среднем 0,8 гола за встречу). Забивают много, но бо́льшая часть голов приходится на долю аутсайдеров. Примечательно, что Гарри Кейн ни разу не отличился в этом сезоне в матчах с клубами из топ-6 Бундеслиги.

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