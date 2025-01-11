«Боруссия» М — «Бавария»: прогноз на матч Бундеслиги

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Боруссия» М — «Бавария».

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.98.

Мюнхенцы выиграли только две из семи последних очных встреч. По их меркам, совсем скромно. Оба успеха датированы прошлым сезоном, который сложился для клуба из Мёнхенгладбаха неудачно. Теперь всё изменилось. Чёрно-бело-зелёные уступили только в одном из девяти предыдущих матчей в чемпионате Германии. И то на выезде. Зато получилось отнять очки у железных претендентов на зону Лиги чемпионов — «Лейпцига» (0:0) и дортмундской «Боруссии» (1:1).

«Бавария» лидирует в Бундеслиге, но в последнее время замедлилась. Плюс выпал Джамал Мусиала — ключевой исполнитель. На фоне кадровых потерь уверенность в победе «Баварии» тает на глазах. Предлагаем заключить пари на тотал меньше 3.5 мяча. Только в одной из восьми последних игр в Бундеслиге мёнхенгладбахская «Боруссия» пропустила больше одного раза. Часто выручает Мориц Николас.

Мюнхенцы в Бундеслиге с запасом пропускают реже всех (в среднем 0,8 гола за встречу). Забивают много, но бо́льшая часть голов приходится на долю аутсайдеров. Примечательно, что Гарри Кейн ни разу не отличился в этом сезоне в матчах с клубами из топ-6 Бундеслиги.