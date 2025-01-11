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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч Кубка Англии

12 января состоится матч третьего раунда Кубка Англии, в котором «Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.80, что равно приблизительно 53% вероятности.

Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 4.80 — в районе 21%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет примерно 26%.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.