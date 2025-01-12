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«Реал» — «Барселона»: названы шансы в финале Суперкубка Испании

«Реал» — «Барселона»: названы шансы в финале Суперкубка Испании
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В воскресенье, 12 января, на нейтральном поле стадиона «Король Абдалла Спортс Сити» в Саудовской Аравии состоится матч финала Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» в основное время предлагается с коэффициентом 2.50, в то время как победа «Барселоны» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 2.80. Вероятность находится в пределах 35-40%. На ничью же предлагают поставить за 3.80 (26%).

Вместе с тем аналитики убеждены, что «эль класико» в Саудовской Аравии получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.37 (более 70% вероятности).

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