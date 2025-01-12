«Витязь» — «Северсталь»: прогноз и ставка «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Витязь» — «Северсталь».

Ставка: «Северсталь» победит за 2.04.

«Витязь» выиграл лишь 3 из 13 предыдущих матчей, причём две победы одержал в серии буллитов. Голы даются со скрипом. Семь поражений состоялись в основное время. «Северсталь» за тот же промежуток времени проиграла только четыре раза и все победы одержала по итогам 60 минут. В общем, разница в тонусе тут изрядная.

«Богатыри» показывают посредственную игру и достаточно пропускают (в среднем 2,8 шайбы за матч), даже несмотря на старания Максима Дорожко. Нащупать баланс не удаётся, нижние звенья регулярно проигрывают микроматчи, зона плей-офф отдаляется.

А череповчане демонстрируют красивый зрелищный хоккей. Андрей Козырев постарался на славу. Не хватает разве что временами качественной защиты. Нападение справляется выше всяких похвал. Шикарный сезон проводят Данил Аймурзин и Кирилл Пилипенко. Оба входят в топ-3 снайперов лиги и топ-7 бомбардиров.

Несмотря на то что встреча состоится в Балашихе, маловероятно, что «богатырям» удастся зацепиться за очки. Череповчане быстро учатся на своих ошибках. С аутсайдерами и середняками при Козыреве у них редко возникают проблемы. А нынешний «Витязь» — явный андердог.