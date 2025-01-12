«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Кубка Англии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «Арсенал» победит за 1.83.

Вывеска изумительная, уровень интриги — нет. Стабильности и желания у «красных дьяволов» после назначения Рубена Аморима не прибавилось. В первом круге АПЛ они проиграли «Арсеналу» в одну калитку. Не по счёту, а по качеству — 0:2. «Канониры» закошмарили соперника угловыми. Создали пять голевых моментов со стандартов. Два из них ознаменовались взятием ворот.

В последних двух матчах «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1) и уступил «Ньюкаслу» (0:2). Подопечные Микеля Артеты в привычной манере доминировали, но подкачала реализация моментов. А «МЮ» слаженной обороной не обладает. Что ещё важно — лондонцы выиграли все четыре предыдущие официальные очные встречи. Предлагаем взять П1 и в этот раз.

Последний отрезок не задался, но на дистанции «Арсенал» держится достойно — 18 побед против восьми ничьих и четырёх поражений во всех турнирах. Важно отметить: бо́льшая часть очков потеряна в гостях. Манкунианцы победили только дважды в чемпионате Англии на выезде, а также четыре раза сыграли вничью. Взять реванш на «Эмирейтс» вряд ли получится. Ничья с «Ливерпулем» — слабый довод в пользу «красных дьяволов».

В 16-м туре АПЛ они, например, выиграли у «Манчестер Сити» (2:1), а затем потерпели четыре поражения подряд. На разовые вспышки «МЮ» был способен и прежде, но для сколько-нибудь стабильных успехов с серьёзными оппонентами нужны класс и уверенность в своих силах. А этого манкунианцам однозначно не хватает.