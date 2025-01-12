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«Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз на «эль класико» 12 января

«Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз на «эль класико» 12 января
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Барселона».

Ставка: «Реал» не проиграет + обе забьют за 2.13.

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«Барселона» выгодно использовала новогоднюю паузу. После неудачного, если не сказать удручающего, отрезка с поражениями от аутсайдеров и потерей позиций команда вернулась к победам. Сначала размялась с «Барбастро» в Кубке Испании (4:0), а затем прошла ну очень неуступчивый «Атлетик» Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании (2:0).

Вынесем за скобки ситуацию с Дани Ольмо и Пау Виктором, пусть с этим разбираются эксперты и пресса. Тем более что движущая сила всё равно другая. Ханс-Дитер Флик может рассчитывать на Роберта Левандовского, Ламина Ямаля и Рафинью, которые на троих соображают удивительную статистику. По крайней мере, в чемпионате Испании.

Левандовски возглавляет гонку бомбардиров с 16 голами, а Рафинья – на втором месте. Ямаль же возглавляет список лучших ассистентов, в то время как Рафинья на втором месте и здесь. Круто? Круто! А если вспомнить и прошлую очную встречу с «Реалом», когда футболисты «Барселоны» забили четыре безответных мяча, то и в этот раз гол-другой от них ожидать можно.

Вот только теперь «Реал» выглядит так, что готов взять реванш. Мадридский клуб на ходу, мадридский клуб в хорошем состоянии и не обременён неприятной шумихой. Он вполне может как минимум не проиграть в основное время, хотя и пропустит. Что-то вроде 1:1 или 2:1 в пользу мадридцев в финале Суперкубка Испании ожидается.

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