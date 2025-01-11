«Металлург» — «Трактор»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 4.5 за 3.35.

«Южноуральское дерби в текущем сезоне КХЛ состоялось лишь раз, было это в ноябре в Магнитогорске, где «Трактор» одержал сухую и сверхубедительную победу — 4:0. 11 января командам предстоит встретиться вновь, и снова в Магнитогорске.

Сама по себе встреча «Металлурга» и «Трактора» — событие. Команды из одного региона, обе богатые, успешные и умеющие играть в красивый хоккей. «Металлург» за декабрь и январь провёл 10 матчей, в которых одержал девять побед и проиграл всего лишь раз — в Москве местному «Динамо». Все остальные матчи — победы. Чемпион вернулся и уже напоминает самого себя образца прошлой весны. Болельщики команды рады, а вот соперникам впору огорчаться.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 января 2025, суббота. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Если «Металлург» только к декабрю обрёл себя, то «Трактор» как будто немного себя растерял. В первые два месяца регулярки челябинцы выглядели блестяще, по праву навязывая борьбу «Локомотиву» на Западе и уверенно возглавляя Восток. На том же отрезке декабря и января команда Бенуа Гру провела 12 матчей, в которых одержала шесть побед и потерпела шесть поражений (из них только одно за пределами основного времени). «Трактор» был активным игроком на трансферном рынке и до дедлайна успел провернуть пару громких сделок. К сожалению, двое новичков (Коростелёв и Сафин) получили повреждения сроком на три-четыре недели и в ближайшее время не помогут команде. Зато в составе один из моих любимых игроков в лиге — Василий Глотов. Новичок челябинцев в прошлом матче открыл счёт своим голам за новую команду. Конечно, процесс адаптации займёт время, но Глотов сильный игрок и наверняка поможет своей новой команде и сейчас, и во время плей-офф.

«Металлург» в хорошей форме, «Металлург» наверняка хочет поквитаться за прошлое домашнее поражение от «Трактора», поэтому не буду выдумывать — победа «Металлурга» и общий тотал голов больше 4.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».