«Ливерпуль» — «Аккрингтон»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Аккрингтон».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-3.5) за 2.14.

«Ливерпуль» и «Аккрингтон» сойдутся в рамках 1/32 Кубка Англии. Тут, конечно, никакой интриги нет, всё заранее ясно. Даже если на поле выйдет второй состав «красных», он обязан справляться с соперником из низших дивизионов.

«Ливерпуль» неудачно провёл две последние игры, обе из которых пришлись на 2025 год. Сперва в АПЛ команда провела не лучший матч против «Ман Юнайтед», который находится в перестройке сейчас. «Красные» были близки к победе, но слишком рискованно сыграли, за что поплатились – 2:2 в итоге.

А буквально на днях произошло то, что очень редко происходило с «Ливерпулем» в этом сезоне, – он проиграл. Произошло это в Кубке лиги с «Тоттенхэмом». Правда, всерьёз рассматривать эту неудачу нет смысла. Это был только первый матч полуфинала – соперникам ещё предстоит провести ответную игру. Да и поражение было не таким очевидным – 0:1, пропущен гол был под самый занавес.

В остальном «Ливерпуль» всё ещё очень силён. По факту это всё ещё сильнейший клуб Англии, если не всей Европы. Он с большой вероятностью станет чемпионом АПЛ в этом сезоне. На его фоне, конечно, забавно говорить про «Аккрингтон».

Про соперника «Ливерпуля» можно сказать два факта, после которых всё, в принципе, становится ясным. Он представляет Вторую лигу Англии, а также у него только две победы в семи последних встречах. Думаю, дальше нет особого смысла рассуждать.

«Ливерпуль» тут победит, он сделает это уверенно, с отрывом в счёте. Ставлю на выигрыш «красных» с форой (-3.5) мяча с коэффициентом 2.14», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».