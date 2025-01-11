«Челси» — «Моркам»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Челси» — «Моркам».

Ставка: победа «Челси» с форой (-3.5) за 1.85.

«В рамках 1/32 Кубка Англии состоится встреча «Челси» и «Моркама». Тут без шансов для гостей. Жду лёгкой и уверенной победы «синих».

«Челси» подходит к этому лёгкому кубковому матчу в нестандартных условиях. Сейчас у клуба идёт серия без побед из четырёх матчей. Может быть, для «Челси» образца прошлого сезона такая ситуация была бы нормой. Но ранее нынешний «Челси» таких неудач себе не позволял. Но сейчас в четырёх турах АПЛ подряд он не знал викторий – 0:0 с «Эвертоном», 1:2 от «Фулхэма» и 0:2 от «Ипсвича», а также 1:1 с «Кристал Пэлас». Вроде как всё это не самые сложные соперники.

Само собой, положение в АПЛ у команды Марески после такой серии ухудшилось. Ранее она шла аж второй в лиге, а сейчас откатилась на четвёртое место. Само собой, про кризис пока говорить рано, нужно коллективу преодолеть внутренние проблемы, некоторые игроки скоро вернутся из лазарета. Думаю, в топ-4 такой «Челси» мы точно увидим по итогам сезона.

Ну а «Моркам» точно нельзя назвать достойным представителем Второй английской лиги. В турнирной таблице он стоит вторым, но только с конца. В активе клуба всего две победы в восьми последних играх – подавляющее число остальных встреч завершались поражениями «Моркама».

В общем, эта игра – отличная возможность для «Челси» прервать свою серию неудач. Само собой, основного состава «синих» я не жду. Но даже резервисты тут легко справятся с клубом, который рискует по итогам сезона вылететь из Второй лиги.

Ставлю на победу «Челси» с форой (-3.5) мяча с котировкой 1.85», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».