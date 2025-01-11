«Торпедо» — «Адмирал»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ 11 января

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Адмирал».

Ставка: «Адмирал» не проиграет и ТБ 4.5 за 3.50.

«Торпедо» ещё пару дней назад меня очень расстроило своим домашним матчем против минского «Динамо», но нижегородцы довольно быстро исправились — они взяли реванш у «Динамо», а следом дома одолели «Сибирь» со счётом 2:0. Но главный счёт, отражающий содержание той игры, в графе «броски в створ», там хозяева победили со счётом 50:19.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 января 2025, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Адмирала» 2025 год начался с двух поражений в Магнитогорске и Екатеринбурге с одинаковым счётом 3:4. Причём в обеих матчах команда Леонида Тамбиева имела преимущество после середины третьего периода, но оба раза упустила свою победу. В Магнитогорске проиграли в овертайме, а в Екатеринбурге пропустили аж две шайбы и остались без очков. Вообще, у «Адмирала» уже шесть поражений подряд, из которых только два за пределами основного времени. Есть проблемы и с дисциплиной: в обоих матчах в новом году команда удалялась в концовках: с «Металлургом» был штраф на 56:38 (команда пропустила) и ещё в овертайме на отметке 62:56 (команда формально не пропустила в меньшинстве, но решающая шайба была заброшена через три секунды после окончания штрафа). В матче с «Автомобилистом» схватили вообще шесть минут штрафа, остались втроём, отбились, но пропустили вчетвером, а потом и в равных составах. Короче, тут и невезение, и дисциплина. Конечно, на морально-волевых хоккеисты «Адмирала» могут вытащить матч в Нижнем Новгороде, но, с другой стороны, сложно понять, в каком состоянии команда находится после поражений и с учётом акклиматизации. После матча в Нижнем Новгороде будет пять дней перерыва и возможность перевести дух.

И всё же ставлю на то, что «Адмирал» не проиграет в основное время, а общий тотал голов будет больше 4.5. Аргументация простая — «Адмирал» цеплялся и был близок к победе и в Магнитогорске, и Екатеринбурге, где команды собраны очень сильные. Что говорить, если оба коллектива весной играли за выход в финал Кубка Гагарина, а «Металлург» вообще его выиграл. Несмотря на три подряд победы «Торпедо», я не могу сказать, что команда полностью избавилась от имеющихся проблем, а Леонид Тамбиев как раз умеет подстраиваться под таких соперников и находить ключи к победе. К тому же он ещё и отличный мотиватор, который наверняка нащупает нужные струны у игроков перед небольшой передышкой. Думаю, что «Адмирал» не намерен проигрывать в седьмой раз подряд, так что лёгкой прогулки у хозяев здесь не будет. И это несмотря на плохие результаты у «Адмирала» на выезде по ходу нынешнего сезона. В общем, думаю, зацепятся. А голы в матче будут, и те и другие умеют забивать», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».