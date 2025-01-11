«Торино» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Торино» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» 2:1 за 8.40.

«Дерби Турина пройдёт в 20-м туре чемпионата Италии – «Торино» сыграет с «Ювентусом». Склоняюсь тут к успеху «старой синьоры». Ее соперник слишком слабо выступает.

Неудачно «Ювентус» съездил недавно в Саудовскую Аравию. Там он участвовал в Суперкубке Италии, в котором даже до финала не дошёл. Сразу же в полуфинале команда Мотты вылетела от «Милана». Причём игра не так плохо складывалась для неё, «Юве» первым забил, но потом не смог удержать преимущество в счёте, в атаке сыграл беззубо — 1:2.

Да, туринцы потеряли шанс завоевать трофей в этом сезоне. Но, думаю, ещё больше добавляет им обиды тот факт, что это было всего лишь второе поражение команды за весь сезон. И ранее уступил коллектив даже не в домашних турнирах – проиграл он в Лиге чемпионов «Штутгарту». В остальных встречах не позволял себе уступать коллектив Мотты.

Правда, у «Юве» появилась другая проблема. Да, поражений у него в Серии А нет, только вот ничьих стало больше, чем побед. Даже недавно пару раз команда поделила очки с «Венецией» и «Фиорентиной» (2:2 оба раза). Из-за таких исходов подопечные Мотты всё никак не могут подняться в топ-4.

Впрочем, «Торино», я думаю, был бы счастлив сейчас иметь те же проблемы, что и у его географического соседа. Пока что сезон не лучшим образом складывается для «быков». Стартовали они успешно, даже шли высоко в таблице. Но те времена давно прошли. Сейчас с 21 очком команда идёт в середине таблицы. Особых перспектив у неё нет – в пяти турах была всего одна победа над «Эмполи», с которым они борются за примерно одни места.

В общем, верить в победу «Ювентуса» в этом сезоне не так просто. Команда слишком уж часто играет вничью. Но это дерби. Плюс «Торино» действительно хуже выступает. Так что все-таки поверю в «Юве» тут. Поставлю на его победу со счётом 2:1 с коэффициентом 8.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».