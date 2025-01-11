«Торино» — «Ювентус»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Торино» — «Ювентус».

Ставка: ТМ 2 за 1.92.

«Туринское дерби состоится в 20-м туре чемпионата Италии – «Торино» против «Ювентуса». Хозяева поля идут в середине таблицы. Клуб, несмотря на удачный старт, в общем, ожидаемо, по результатам просел. И в последних 10 матчах у «Торино» только одна победа. В дерби с «Ювентусом», конечно, фаворит ясен. В общем, несмотря на то что «Торино» играет дома, я думаю, «Юве» больше будет претендовать на победу.

«Старая синьора» проиграла в Суперкубке Италии в полуфинале «Милану». Ведя 1:0, пропустил клуб два гола ближе к концу встречи. «Юве», пожалуй, не смог просто в конце вернуться, пропустив. Но он всё ещё претендует на еврокубки. Команда Мотты старается играть от себя, но испытывает ожидаемые трудности, связанные с сильным обновлением команды и приходом Мотты, который радикально поменял стиль после Макса Аллегри.

И в этом матче я, пожалуй, в исход лезть не буду, а просто возьму тотал голов. Думаю, что встреча получится нерезультативной. У «Торино» из последних 11 игр в 10 проходила ставка тотал голов меньше 2.5. Так что это «низовая» команда. Ну а как «Ювентус» может играть низом, мы тоже знаем. Хотя в последнее время больше стало результативных встреч. Но здесь, я думаю, нужно учитывать фактор дерби, что это особенный матч и, возможно, где-то «Торино» будет осторожничать, «Ювентусу» будет сложно вскрывать оборону соперника. Посмотрим. Выбираю тотал меньше двух мячей за 1.92», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».