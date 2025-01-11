«Севилья» — «Валенсия»: ставка Дмитрия Градиленко на игру чемпионата Испании

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч испанской Примеры «Севилья» — «Валенсия».

Ставка: первый гол с 32-й по 90-ю минуту за 2.00.

«11 января в 19-м туре Примеры встретятся «Севилья» и «Валенсия». «Валенсия» проводит ужасный сезон. Первая победа в чемпионате у неё была одержана только в 6-м туре. А всего за 18 матчей побед было только две. Поэтому на данный момент «Валенсия» и «Вальядолид» занимают 19-е и 20-е места с 12 набранными очками. Задача на остаток сезона у «Валенсии» — не вылететь в Сегунду, как это было в сезоне-1985/1986. Да, титулованный клуб тоже играл во втором дивизионе.

«Севилья» в этом сезоне тоже играет неровно. На данный момент она занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, опережая «Валенсию» на 10 очков. Интересный факт, что в последних семи домашних встречах «Севилья» одержала пять побед, завершив один матч вничью и проиграв единожды — только «Реалу Сосьедад». И что самое интересное, что только один раз в её играх было забито больше двух мячей.

Статистика показывает, что много забитых мячей мы не увидим. Да и рассматривать ставку «тотал меньше 2.5» за 1.65 не очень хочется. А вот подумать над тем, что обе команды забьют как минимум за 2.00, можно. Но я всё же склоняюсь к такой ставке — время первого гола с 32-й по 90-ю минуту, тоже за коэффициент 2.00», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».