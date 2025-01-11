«Севилья» — «Валенсия»: ставка Александра Мостового на встречу Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Севилья» — «Валенсия».

Ставка: победа «Севильи» со счётом 2:1 за 8.20.

«В 19-м туре чемпионата Испании сойдутся «Севилья» и «Валенсия». Обе команды неудачно проводили последние игры, для гостей так и вовсе весь сезон складывается не лучшим образом. Чуть больше всё-таки верю в успех хозяев поля.

Хотя севильцы зачастили с поражениями в последнее время — три неудачи в четырёх матчах. Примечательно, что дважды за этот период команда играла с лидерами двух дивизионов Испании — Ла Лиги и Сегунды. Сперва мадридскому «Реалу» проиграли красно-белые в Примере со счётом 2:4, а затем столько же пропустили и от «Альмерии» в Кубке Испании (1:4). Ещё одна неудача коллектива была от клуба со второго места Ла Лиги — 3:4 с «Атлетико».

Да, эти две неудачи плохо повлияли на положение севильцев в чемпионате — опустились они на 14-е место. Хотя пока для них ничего не потеряно — «Райо Вальекано» с «Лас-Пальмасом» обгоняют их только по дополнительным параметрам. В целом сезон для красно-белых проходит ещё не так плохо, борются они хотя бы за середину таблицы — это уже лучше, чем в предыдущие сезоны.

А вот «Валенсия» с каждым туром теряет уверенность в себе. Уже велика вероятность, что она попадёт в Сегунду по итогам сезона. Сейчас с 12 баллами «летучие мыши» идут в зоне вылета, на 19-м месте. Пока что для них ничего не потеряно — отставание от ближайших соперников выше насчитывает всего три и четыре балла. Правда, такой разрыв клубу ещё нужно отыграть. А с победами у него в последнее время возникают проблемы.

Примечательно, что с конца сентября «Валенсия» выиграла всего четыре раза. И только один из этих матчей пришёлся на Ла Лигу — 4:2 с «Бетисом» в конце ноября. В остальных турах чемпионата клуб терпел неудачи. А ещё три победы он добыл в Кубке Испании, где ему встречались соперники из дивизионов рангом ниже.

Так что, я думаю, в этой паре всё ясно. «Севилья» недавно терпела неудачи только в матчах с сильными соперниками. Клуб находится в лучшей форме, чем его противник по этому матчу.

Ставлю на победу «Севильи» со счётом 2:1 с коэффициентом 8.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».