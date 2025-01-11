«Милан» — «Кальяри»: прогноз Эдуарда Мора на игру Серии А 11 января

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Кальяри».

Ставка: обе забьют за 1.89.

«Напомню, у «Милана» недавно сменился тренер, команда всего лишь на восьмом месте находится. Тем не менее у команды очень хорошее настроение, потому что «Милан» неожиданно выиграл Суперкубок Италии. Уступали «Интеру» 0:2, казалось бы, уже нет шансов, но сумели всё перевернуть матч и выиграли 3:2. Поэтому мне кажется, что «Милан» сейчас находится на психологическом подъёме. Не сомневаюсь в том, что рано или поздно команда где-то просядет, но на этом кураже, который сейчас поймал «Милан», я думаю, что против «Кальяри», который борется за выживание, «Милан» проведёт очень хороший матч. Однако при этом я думаю, что «Милан» пропустит, потому что, во-первых, «Кальяри» особо терять нечего, ну и «Милан» стабильно пропускает в последнее время. Когда эти команды встречаются, то ставка «обе забьют» практически гарантированно всегда играет.

В общем, думаю, что голов в этом матче будет забито много, «Милан», конечно же, победит, но при этом пропустит. Мой прогноз – обе команды забьют», — приводит слова Мора «РБ Спорт».