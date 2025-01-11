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«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария»: ставка Эльвина Керимова на игру Бундеслиги

«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария»: ставка Эльвина Керимова на игру Бундеслиги
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» и ТБ 2.5 за 1.70.

«Боруссия» Мёнхенгладбах против «Баварии» в 16-м туре чемпионата Германии. «Боруссия» — исторически неудобный соперник для «Баварии». Но сейчас мюнхенцы явно являются фаворитами в их паре.

«Гладбах» проводит пока неплохой сезон, тренер Херардо Сеоане стал лучше выбирать стартовые планы на игры. Клуб, в общем, с его составом, с Кляйндинстом, с Шотгером может претендовать на еврокубки. Сеоане сильно ругали на протяжении всего прошлого сезона, но в этом, повторюсь, кажется, что всё-таки команда шаг вперёд сделала. Может быть, пока незначительный, но сделала.

Германия — Бундеслига . 16-й тур
11 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бавария» — лидер Бундеслиги. Её отрыв от второго «Байера» составляет четыре очка. «Бавария», несмотря на то что испытывает проблемы в больших матчах, тем не менее самая стабильная команда Германии и одна из лучших сейчас вообще в Европе. Она доминирующая, очень агрессивно и персонально часто прессингующая и вынуждающая соперника своим прессингом ошибаться.

Здесь, я думаю, «Баварии» будет непросто после паузы, сложно. Наверняка, я думаю, команда Компани своё возьмёт — она обыграет «Гладбах» на его поле. Я возьму ставку комбинированную — победа «Баварии» и общий тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1.70», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

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