«Манчестер Сити» — «Солфорд»: ставка Романа Павлюченко на встречу Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Солфорд».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-3) за 1.76.

«Манчестер Сити» на своём поле сыграет с «Солфордом» из Второй лиги в рамках 1/32 Кубка Англии. Само собой, думать о победе гостей тут странно. С другой стороны, их статистика последних игр намного лучше, чем у «горожан». Так что тут всё не настолько очевидно, возможно.

Если бы не две последние встречи «Сити», то можно было бы даже заявлять о шансах «Солфорда». Дело в том, что команда Гвардиолы ещё недавно находилась в затяжном кризисе, почти не выигрывала, часто уступая. Серия достигла почти 10 матчей, прерывалась она на победу над «Ноттингем Форест», но затем следовали снова неудачи.

В последних турах АПЛ «Ман Сити» смог наконец исправить ситуацию. Мы увидели подобие старой команды Гвардиолы, в доминирующей манере «переезжающей» соперников. Сперва «горожане» обыграли «Лестер» (2:0), после чего разгромили и «Вест Хэм» (4:1). Конечно, рассчитывать на титул АПЛ им теперь тяжело. С другой стороны, впереди ещё половина сезона, мало ли, как всё сложится.

Ну а «Солфорд» как раз показывает статистику, которую мы привыкли видеть от «Ман Сити». В 11 последних играх он потерял очки всего дважды – по одной ничьей с поражением. Остальные были победы, причём часто с сухим счётом. Не пропускал коллектив уже в шести встречах кряду. В таблице Второй лиги он идёт третьим, не так сильно отставая от лидеров.

И вот тут можно поразмышлять. Вроде как успех «Ман Сити» очевиден – уровень в несколько раз выше. Но, с другой стороны, слишком часто ещё недавно проигрывала команда Гвардиолы, слишком часто не оправдывала ожиданий.

Всё же я тут не жду сенсации. «Манчестер Сити» обязан выигрывать, тем более что он и так наконец начал побеждать. Ставлю на победу «горожан» с форой (-3) мяча с котировкой 1.76», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».