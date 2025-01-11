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PARI разыграет 1 000 000 рублей в «Теннисном челлендже» на Australian Open

PARI разыграет 1 000 000 рублей в «Теннисном челлендже» на Australian Open
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Букмекерская компания PARI запускает конкурс прогнозов на первый турнир «Большого шлема» в 2025 году — Открытый чемпионат Австралии по теннису. Он стартует на следующий день после окончания квалификации турнира — 12 января.

Как и в прошлом году, прогнозы будет принимать телеграм-бот. Он подскажет игрокам, когда им нужно оставить свои предсказания, а также зафиксирует их. Для взаимодействия с ботом игрокам следует авторизоваться в нём и пройти регистрацию в PARI.

Бот также будет отвечать за подсчёт баллов и обновление лидерборда. По итогам челленджа фрибеты получат 700 участников. Победители, занявшие первые пять мест, выиграют по 10 тыс. бонусных рублей, которые будут начислены игрокам в конце турнира.

Прогнозы на матчи Australian Open — 2025 можно оставлять ежедневно. В обновлённую версию экрана с прогнозами теперь добавлены и коэффициенты.

Открытый чемпионат Австралии по теннису в 2025 году стартует 12 января и продлится до 26 января. Матчи квалификации пройдут с 6 по 10 января 2025 года.

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