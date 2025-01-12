«Реал» Мадрид — «Барселона»: назван самый вероятный счёт финала Суперкубка Испании

В воскресенье, 12 января, на нейтральном поле стадиона «Король Абдалла Спортс Сити» в Саудовской Аравии состоится матч финала Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» в основное время предлагается с коэффициентом 2.50, в то время как победа «Барселоны» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 2.80. На ничью по итогам основного времени предлагают поставить за 3.80.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.37 (более 70% вероятности).

Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (6.90). Ничья 2:2 идёт за 9.40, на победу «Реала» 2:1 выставлен коэффициент 9.60.