«Арсенал» — «МЮ»: определён самый вероятный счёт матча Кубка Англии

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12 января состоится матч третьего раунда Кубка Англии, в котором «Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.80, что равно приблизительно 53% вероятности.

Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 4.80 — в районе 21%. Ничейный исход по итогам основного времени можно найти в линии за 3.80, что составляет примерно 26%.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (6.80). Победа «Арсенала» 1:0 идёт за 6.90, на точный счёт 2:0 в пользу лондонцев дают 7.90.