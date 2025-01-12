«ПСЖ» — «Сент-Этьен»: прогноз и ставки на матч чемпионата Франции

В воскресенье, 12 января, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится встреча 17-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Сент-Этьен». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают хозяев неоспоримыми фаворитами. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.10, что приблизительно находится в районе 90% вероятности. Даже на ничью коэффициент очень высокий — 13.00 (чуть больше 7% вероятности). На победу «Сент-Этьена» дают 30.0 (3%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Париже. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.23.

Причём в гол гостей почти не верят: коэффициент предлагают 1.97, а вероятность определяется 50%. На «обе забьют» дают 2.00.