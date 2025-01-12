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«ПСЖ» — «Сент-Этьен»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги 1

«ПСЖ» — «Сент-Этьен»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги 1
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Сент-Этьен».

Ставка: «ПСЖ» победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.88.

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«Сент-Этьен» вернулся из Лиги 2 в элиту французского футбола, но в нынешнем сезоне лишь борется за выживание, задержавшись недалеко от зоны стыков.

Некогда чемпион и один из наиболее титулованных клубов Франции сейчас показывает посредственные результаты. Только в последнем туре Лиги 1 ему удалось прервать серию поражений, которая в итоге насчитала четыре встречи в разных турнирах. При этом есть проблемы с реализацией. В восьми матчах за последний месяц забито пять мячей, три из них — в ворота «Реймса» (3:1).

Понятно, что для лидирующего в чемпионате Франции и показывающего соответствующие результаты «ПСЖ» такой соперник — как грелка для Тузика. Здесь главный вопрос в том, какая будет разница в счёте. Пожалуй, победа «ПСЖ» с форой (-2.5) выглядит логично. Однако можно рискнуть и проверить П1 через тотал меньше 4.5 мяча. В нынешнем сезоне парижане не часто радуют крупными триумфами. Что-то вроде 3:0 их устроит.

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