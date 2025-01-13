«Локомотив» — СКА: букмекеры назвали фаворита центрального матча дня в КХЛ

13 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Локомотив» примет СКА. Встреча пройдёт на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.30, что равно приблизительно 41% вероятности.

Победа СКА по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.90 (около 33% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.80 (примерно 26%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Локомотив» — СКА получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.70. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.70.