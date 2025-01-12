«Реал» Мадрид — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Суперкубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Барселона».

Ставка: 2:2 за 9.40.

«Эль класико» состоится в рамках финала Суперкубка Испании 12 января. «Реал» Мадрид сыграет против «Барселоны». Уверен, нас тут ждёт яркая игра, вряд ли в точности повторится их прошлая встреча.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

В последний раз друг с другом они играли несколько месяцев назад. Тогда «Барселона» подошла к матчу в отличной форме, почти не проигрывала она, уверенно лидировала в Ла Лиге. «Реал» же был более нестабилен, чаще терпел неудачи, а в Примере всё никак не мог догнать каталонцев. Но итог «класико» многих удивил – доминирующие 4:0 в исполнении команды Флика. Может быть, такого разгрома «Реал» и не заслужил. Но «Барса» явно поймала кураж и забила больше, чем могла бы.

И вот сейчас у них форма и настрой уже совсем другие. По сути, соперники поменялись местами. Уже «Реал» идёт на длинной серии побед, почти не проигрывает. В таблице Ла Лиги он с недавних пор занял первое место. «Барса» же выступает намного нестабильнее, чередует разные результаты, не так часто выигрывает. Причём в Примере она сейчас уступает не только «Реалу», но ещё и «Атлетико».

Так что всё тут говорит о том, что «Реал» готов к реваншу. Хотя «Барселона» так просто не уступит. На «эль класико» у неё явно будет особый настрой, к тому же это ещё и финал Суперкубка. Я точно жду борьбы в их противостоянии. Скорее всего, в основное время победителя они не определят. Ставлю всё-таки на счёт 2:2 с коэффициентом 9.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».