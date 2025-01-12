«Тамуэрт» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Тамуэрт» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-4) за 1.90.

«Тамуэрт» и «Тоттенхэм» сыграют в 1/32 финала Кубка Англии. Если посмотреть на то, как соперники проводили последние матчи, то можно подумать, что у них одинаковая ситуация. Они идентично завершали игры недавно. Но всё же я думаю, что на этом их совпадения заканчиваются. «Шпоры» должны, не напрягаясь, выходить в следующий этап турнира.

Да, статистика недавних игр у них одинаковая – три поражения и по одной победе с ничьей. Но само собой, противники у них были за этот период совершенно разными. «Тамуэрт» большинство матчей проводил в Национальной лиге, которая является пятым дивизионом Англии. Думаю, имена соперников можно даже не произносить, они мало кому известны. Стоит только упомянуть, что в этой Национальной лиге «Тамуэрт» идёт даже не в первой половине таблицы – 16-е место.

«Тоттенхэм» тоже не лучшим образом играл недавно. Но чего только стоит тот факт, что за этот же период он провёл две встречи с «Ливерпулем», клубом, который, вероятно, выиграет АПЛ в этом сезоне, в ЛЧ явно в плей-офф далеко пройдёт. И при этом команда Постекоглу не проиграла в обеих встречах. Да, в АПЛ она уступила 3:6, но вот на прошлой неделе коллектив сумел обыграть «красных» в полуфинале Кубка лиги, пусть там и был только первый матч – 1:0.

В остальных встречах не везло «Тоттенхэму», был он несколько раз близок к успеху, но не удавалось в итоге победить – 0:1 от «Ноттингем Форест», 2:2 с «Вулверхэмптоном» и 1:2 с «Ньюкаслом». Но я бы на эти встречи не сильно смотрел, делая прогноз. Всё-таки уровень соперников очень сильно различается. Возможно, на поле выйдет вообще молодёжка «Тоттенхэма». В любом случае выиграет тут команда Постекоглу при любом раскладе», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».