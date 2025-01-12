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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Кубка Англии

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Кубка Англии
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка Англии «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют за 1.84.

«1/32 Кубка Англии — старейшего футбольного турнира, которому уже более 150 лет, в котором могут участвовать команды всех уровней, от любителей до профессионалов. Этот матч достоин финала. Всё же встречаются действующий обладатель Кубка, «Манчестер Юнайтед», и лондонский «Арсенал», который 14 раз выигрывал этот трофей.

Кубок Англии . 3-й раунд
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер

Естественно, посмотрим на статистику. «Арсенал» выдал в прошлом году фантастическую домашнюю серию из 21 матча без поражений. С апреля хозяева одержали 17 побед. И только 7 января 2025 года они проиграли «Ньюкаслу» в полуфинальном матче Кубка английской лиги. Нет сомнений, что «Арсенал» постарается реабилитироваться перед своими болельщиками. Но вряд ли он выйдет основным составом, всё же несколько замен будет сделано. Потому что «канониров» ждут ещё пять достаточно тяжёлых матчей в январе — два в Лиге чемпионов и три — в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» в этом году провёл пока лишь один матч, и я бы сказал, героический. На выезде «красные дьяволы» сумели свести встречу вничью с «Ливерпулем». Могли проиграть и с крупным счётом, а могли и победить, забей Магуайр на последних секундах. Вот это был действительно настоящий английский футбол.

Ну а теперь к прогнозу. Конечно, сложно предугадать победителя в этой игре. Но мне кажется, что выход в следующий раунд «Манчестер Юнайтед» нужнее. На кураже, как бы продолжая матч с «Ливерпулем», он сможет вытянуть встречу и не проиграет в основное время. Или предложу, как мне кажется, менее рискованную ставку — обе забьют. Я бы всё же выбрал второе», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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