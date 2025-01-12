«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка Англии 12 января

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.68.

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сойдутся в 1/32 финала Кубка Англии. Пока другие топовые клубы будут отдыхать, проводя матчи с соперниками из низших дивизионов, им выпало играть друг против друга. Жду борьбы, она точно будет. Но предпочтение всё же отдам хозяевам поля.

Хотя «Арсенал» не лучшим образом провёл две свои последние игры. В них он не победил, прервав свою успешную серию. Сперва в АПЛ команда Артеты провалила игру с «Брайтоном» (1:1). После этого ещё и в полуфинале Кубка лиги «канониры» уступили «Ньюкаслу» (0:2). Впрочем, это была только первая встреча, ещё будет ответная. Так что сильно я бы акцент на этой неудаче не делал.

Ну а «Манчестер Юнайтед» важнейшего результата добился на прошлых выходных. В рамках АПЛ он проводил игру с «Ливерпулем». Если учитывать то, как соперники проводят сезон, казалось, что особой интриги в их противостоянии нет. Однако «МЮ» выдал достаточно хороший матч, навязал конкуренцию команде Слота, отрезками смотрелся намного лучше, мог даже и победить. Но класс «Ливерпуля» взял своё, пропустив, он включился в игру, шёл до конца – 2:2 в итоге.

До этого команда Аморима уступала на протяжении четырёх встреч кряду, причём разным по уровню соперникам. Сейчас они с «Арсеналом» сильно различаются. «Канониры» всё ещё претендуют на чемпионство, пусть и «Ливерпуль» уже имеет небольшой отрыв. За топ-3 нынешняя команда Артеты точно будет бороться. «МЮ» же находится в перестройке, у него всё ещё не так давно пришёл новый тренер, многое меняется. Но клуб точно начал «выздоравливать».

Одним из показателей прогресса в «Юнайтед» был как раз матч с «Арсеналом», который прошёл в начале декабря. «Красные дьяволы» выдали достаточно неплохую игру, заставили «канониров» менять схему, диктовали свои условия на поле. Это может показаться шуткой, но, по сути, команда Артеты выиграла тогда благодаря угловым. Она дважды забила с них, воспользовавшись проблемами соперника при розыгрышах.

Так что сейчас для Аморима будет настоящая проверка. Он уже играл месяц назад против этого соперника. Тогда «МЮ» выглядел неплохо, сейчас ситуация может быть ещё лучше. Но я всё равно больше верю в «Арсенал». Клуб всё ещё намного сильнее соперника. Выйти в следующий раунд Кубка у него больше шансов.

Ставлю на победу «Арсенала» за 1.68», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».