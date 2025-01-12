«Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз Вредного букмекера на Суперкубок Испании

Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев дал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Барселона».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Барселоны» за 2.05.

«Реал» при Карло Анчелотти не будоражит воображение гиков, не влюбляет коллективным футболом и зачастую прикладывает ровно столько усилий, сколько требуется для победы. Слабый соперник? Хорошо, мадридцы не особо напрягаются. Кто-то повёл в счете — сразу получит камбэк.

«Барселона» по рисунку выглядит куда более предсказуемо, понятно. И спады в её результатах тоже понятны и логичны — проседают в физике, реализации, да и офсайдная ловушка не может работать вечно. Оппоненты адаптировались, подстроились.

Из ставок на яркое зрелище мне нравится индивидуальный тотал каталонцев больше 1.5 за 2.05. Брать победу «Барселоны» слишком опасно — «Реал» способен выдать гениальный матч, спасти любую концовку и вырвать титул на мастерстве лидеров. И всё же кажется, что мадридцев мы переоцениваем.

Они сильны. Однозначно. Но в обороне у Анчелотти до сих пор полно проблем. Например, в полуфинале с «Мальоркой» в центре защиты играл опорник Тчуамени, а справа — Лукас Васкес. «Барселона» за такое сочетание вполне способна наказать — и неоднократно!

Прошлое «класико» вышло аномальным, вряд ли каталонцы снова разгромят соперника со счётом 4:0, но на пару голов их должно хватить. Зимняя пауза пошла команде на пользу. Ханси Флик отладил чуть забарахлившую машину и готов рвануть во второй части сезона.

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