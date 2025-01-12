«Реал» — «Барселона»: фрибет 2000 рублей от «БЕТСИТИ» за ставку на «класико»

12 января «Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. Решающая встреча состоится в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Пока соперники выявляют сильнейшего в «класико», ты можешь получить фрибет до 2000 рублей от «БЕТСИТИ», выполнив всего два условия букмекера:

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Атмосфера перед противостоянием принципиальных соперников традиционно жаркая. 8 января стало известно, что Высший совет по спорту Испании разрешил «Барселоне» зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании до тех пор, пока апелляция сине-гранатовых будет рассматриваться в судебных инстанциях. Изначально у каталонцев были сложности с заявкой игроков. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что даже не хочет говорить на эту тему.

Страсти кипели и в полуфинальном матче Суперкубка между «Реалом» и «Мальоркой». В конце встречи Джуд Беллингем шлёпнул по затылку защитника соперников Пабло Маффео, что вызвало недовольство у испанского игрока. Стычка между ними переросла в массовую потасовку. В той же игре Винисиус едва не устроил стычку с тем же Маффео в подтрибунном помещении.

В декабре «Реал» выиграл клубный чемпионат мира. Текущая серия мадридцев без поражений во всех турнирах составляет уже девять матчей. «Барселона» сумела выправить ситуацию после поражений в чемпионате от «Леганеса» и «Атлетико». Каталонцы «Барбастро» в Кубке Испании, а в полуфинале Суперкубка оказались сильнее «Атлетика».

«Реал» победил в четырёх подряд очных матчах. Однако последняя игра осталась за каталонцами. В своём первом «класико» в качестве главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитер Флик победил со счётом 4:0.

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