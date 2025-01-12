«Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз Константина Генича на финал Суперкубка Испании

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Барселона».

Ставка: 3-4 гола в матче за 2.14.

«В полуфинале у «Барсы» был соперник посложнее и покрепче – «Атлетик» Бильбао. И не сказать, что у «Барселоны» было достаточно большое количество моментов. «Барса» оставила скомканное впечатление, были откровенно хорошие моменты, но где-то и «Атлетик» перехватывал инициативу и выглядел гораздо лучше.

«Реал» в полуфинале выиграл с большим запасом, хоть «Мальорка» и достойно оборонялась, но класс «Реала» в конце сказался и победа 3:0 выглядит абсолютно закономерной и заслуженной.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

Можно ли оттолкнуться от первого «класико», которое было в этом сезоне на «Бернабеу», где «Реал» потерпел сокрушительное поражение 0:4? Мне кажется, что вряд ли стоит к той игре возвращаться, к тому же воскресный матч пройдёт в Саудовской Аравии.

На мой взгляд, фаворита нет, «Реал» вроде как и выглядит покрепче, помонументальнее, но «Барселона» – команда куражная, и если «Реал» позволит «Барсе» поймать свою волну, то «Барселона» может опять «Реалу» накидать и одержать победу.

Предлагаю взять тотал 3-4 гола в матче за хороший коэффициент 2.14», — приводит слова Генича «РБ Спорт».