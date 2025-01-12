«Реал» Мадрид — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на Суперкубок Испании 12 января

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Барселона».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.65.

«В Саудовской Аравии состоится матч Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной».

«Мадридский «Реал» демонстрирует отличную форму в текущем сезоне, являясь одним из лидеров Ла Лиги. Подопечные Карло Анчелотти обладают сбалансированной командой, где в атаке выделяется дуэт Винисиус Жуниор и Родриго, а Тибо Куртуа надёжно защищает ворота команды.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

«Барселона», несмотря на менее стабильные результаты, всегда опасна в матчах с топ-клубами, что доказала в Лиге чемпионов. Под руководством Ханси Флика команда опирается на молодых игроков атаки, таких как Гави и Ямаль, а также на опыт Роберта Левандовского.

«Эль класико» всегда непредсказуемо, и история доказывает, что форма команд на момент матча редко становится решающим фактором.

В январе 2024 года команды уже встречались в финале Суперкубка Испании, где «Реал» одержал убедительную победу со счётом 4:1.

«Королевский клуб» выглядит чуть более уверенно благодаря своей форме, но «Барселона» имеет ресурсы, чтобы навязать борьбу. Обе команды обладают мощной атакой, что увеличивает вероятность большого количества голов. Поставим на то, что обе команды забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».