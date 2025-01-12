«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Александра Мостового на игру Кубка Англии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Англии «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: 1:1 за 6.00.

«В рамках 1/32 Кубка Англии 12 января пройдёт матч с приставкой «топ» — «Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Учитывая то, как последнюю встречу провели «красные дьяволы», я уже не настолько уверен тут в успехе «канониров», по крайне мере, в основное время.

«Манчестер Юнайтед» встречался на прошлых выходных с сильнейшим клубом Англии — «Ливерпулем». Если посмотреть на то, как сезон проходит для обоих соперников, то совершенно не казалось, что мы увидим борьбу. Однако команда Аморима выдала довольно неплохой матч, я бы сказал, даже где-то и заслуживала победы. Да, в обороне снова ошибался клуб, но в целом всё равно смотрелся конкурентно. Да и даже 2:2 для нынешнего «МЮ» — уже успех, особенно если учесть статус «Ливерпуля».

Правда, до этого таких успехов клуб не показывал — шёл на серии поражений из четырёх игр. Причём не справлялись подопечные Аморима с командами разного уровня — 0:2 от «Ньюкасла» и от «Вулверхэмптона», 0:3 от «Борнмута» и 3:4 с «Манчестер Сити». Всё ещё находится в перестройке команда, сейчас, зимой, она уже может частично сменить состав. Я думаю, больших успехов в этом сезоне всё-таки не будет у «Юнайтед», а вот в следующем — вполне возможно.

«Арсенал» уже давно приучил нас, что он является стабильным претендентом на чемпионство в АПЛ. Этот сезон — не исключение. Правда, прямо единоличного лидерства «канонирам» редко удаётся добиться. То «Ман Сити» навязывает им борьбу, сейчас от «Ливерпуля» лидирует с отрывом. Но команда Артеты в любом случае не выпадает из топ-3.

В большинстве матчей сезона «Арсенал» выигрывал. Но в последнее время пару раз потерпел неудачу клуб. Сперва он с «Брайтоном» не определил победителя в АПЛ (1:1), после чего ещё и «Ньюкаслу» уступил — 0:2. Правда, это была только первая игра полуфинала Кубка лиги, в ответной встрече всё может сложиться по-другому.

Тут я жду борьбы. «Юнайтед» явно набрался уверенности в своих силах после матча с «Ливерпулем». Так что и сейчас клуб навяжет борьбу сопернику. Жду, что в основное время они не определят победителя — точный счёт 1:1 с коэффициентом 6.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».