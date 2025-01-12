«Арсенал» — «МЮ»: ставка Игоря Семшова на матч 3-го раунда Кубка Англии

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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Кубка Англии «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.80.

«В Лондоне состоится матч 1/32 финала Кубка Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».

«Арсенал» демонстрирует стабильные результаты в текущем сезоне, занимая высокие позиции в Премьер-лиге. В последних матчах «канониры» одержали победы над «Брентфордом» (3:1), сыграли вничью с «Брайтоном», но потерпели поражение от «Ньюкасла» (0:2). Особо стоит отметить игру нападающего Кая Хаверца, который регулярно поражает ворота соперников.

«Красные дьяволы» переживают непростые времена, находясь в середине турнирной таблицы. В последних пяти матчах команда не одержала ни одной победы, сыграв вничью с «Ливерпулем» (2:2) и потерпев поражения от «Ньюкасла» (0:2), «Вулверхэмптона» (0:2), «Борнмута» (0:3) и «Тоттенхэма» (3:4).

В последних четырех матчах между этими командами «Арсенал» неизменно одерживал победы. Например, в предыдущем сезоне лондонцы выиграли со счетом 2:1 и 3:1.

У «Манчестер Юнайтед» в лазарете продолжает находиться нападающий Маркус Рэшфорд, который является одним из ключевых игроков команды. «Арсеналу» не смогут помочь в поединке Сака и Нванери.

Учитывая текущую форму команд и статистику личных встреч, «Арсенал» выглядит фаворитом предстоящего матча. Однако кубковые встречи часто преподносят сюрпризы, и «Манчестер Юнайтед» способен навязать борьбу. Поэтому поставим на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».