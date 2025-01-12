«Авангард» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Салават Юлаев».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.33.

«У кого с наступлением 2025 года началась новая хоккейная жизнь – так это у «Авангарда». Омичи преобразились в лучшую сторону: заиграли не только эффективно, но и зрелищно, в трёх победных матчах января заброшено 14 шайб. Команда демонстрирует и умение играть по счёту (в Казани), и волю к победе (в Череповце, когда в концовке отыгралась с 3:5 и победила). Пока неясна связь нынешнего взлёта «ястребов» с тренерской работой Ги Буше, скорее на них начал работать шикарный атакующий потенциал состава. Но прогресс всё равно впечатляет.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

У уфимцев всё наоборот. Завершив 2024-й серией из четырёх побед (правда, над аутсайдерами), «Салават» начал хоккейный Новый год кошмарно. 1:4 от «Сибири» дома, 1:5 в «зелёном дерби» в гостях. Даже против «Нефтехимика» команда Козлова не впечатлила. Так что и с точки зрения психологии, и с точки зрения игровых кондиций безусловный фаворит – омичи. Сибиряки победят с внушительной разницей и результативно. Непонятно, как «Салават» будет останавливать хозяев, омские зрители увидят минимум шесть заброшенных в этом матче», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».