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«Автомобилист» — «Динамо» Минск: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 12 января

«Автомобилист» — «Динамо» Минск: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 12 января
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Динамо» за 2.75.

«Уральцы играют так, будто не хотят выходить в плей-офф с высокого посева. Буллиты в Астане, нервные качели в Екатеринбурге против «Адмирала», который вообще-то обычно беспомощен на выезде. Правда, в последней встрече наконец-то прорвало форвардов: «Автомобилист» впервые со 2 декабря забросил больше трёх шайб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но всё равно это не делает хозяев фаворитом матча. Минское «Динамо» — одна из лучших команд лиги прямо сейчас. Квартальнов навёл тот самый порядок, который бьёт класс. Белорусский костяк команды демонстрирует классный хоккей, мастерство атакующей линии начало воплощаться в результаты. Вдумайтесь: после декабрьской паузы минчане смогли одолеть и «Трактор», и «Локомотив», и московских динамовцев, и ЦСКА, а тот же «Ак Барс» обыграли вообще дважды. Белорусы уже всерьёз претендуют на второе место Запада и должны без проблем обгонять «Автомобилист». Больше пяти голов в этом матче не будет, но в победе гостей сомнений мало», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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