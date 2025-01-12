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«Атлетико» — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

«Атлетико» — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Осасуна».

Ставка: победа «Осасуны» с форой (+1.5) за 1.86.

«Атлетико», лидер чемпионата Испании по потерянным очкам, потенциальный лидер, дома будет принимать «Осасуну». У «Атлетико» потрясающая серия, просто бомбическая серия победных матчей. И все это отмечают. И в Кубке всё удачно сложилось, удача сопутствовала «Атлетико» в матче с «Барселоной», как мы помним, когда он не должен был выигрывать, а в итоге в компенсированное время забил. И вообще, в этом сезоне «Атлетико» очень и очень много забивает на последних секундах и вырывает победы. Команда наконец-то построилась. Новички влились: Альварес, Сёрлот, Галлахер смотрятся здорово. «Атлетико» играет дома. Конечно, он — явный фаворит матча с «Осасуной».

Испания — Примера . 19-й тур
12 января 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Осасуна» сейчас 10-я в турнирной таблице. И очень давно «Осасуна» не выигрывала — с начала ноября. Тогда победили «Вальядолид», а после этого «Осасуна» шесть матчей подряд в чемпионате не выигрывает. И перед паузой «Осасуна» ещё дома проиграла «Атлетику» из Бильбао, причём после первого тайма «Осасуна» вела в счёте.

Но недооценивать «Осасуну» точно нельзя. И против таких команд у «Атлетико» как раз возникают очень и очень большие проблемы. В прошлом сезоне «Осасуна», например, обыграла «Атлетико» на «Метрополитано» со счётом 4:1. Это уже было, правда, в самой концовке чемпионата. Как будет сейчас — не знаю. Но то, что «Осасуна» упрётся, в этом у меня нет никаких сомнений. И, может быть, чуть-чуть потеряв игровой тонус, «Атлетико» где-то чуть, может быть, и распустил слегка свою удачу и этот фарт, который команде сопутствовал в последние месяцы.

Думаю, что если «Атлетико» выиграет, то выиграет не более чем с разницей в один мяч. Мой прогноз — «Осасуна» с форой (+1.5) за 1.86», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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