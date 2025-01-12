«Атлетико» — «Осасуна»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры 12 января

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Осасуна».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 1.94.

«В Мадриде состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги между «Атлетико» и «Осасуной».

«Атлетико» под руководством Диего Симеоне демонстрирует впечатляющую форму, занимая второе место в турнирной таблице с 41 очком, но имеет игру в запасе. Команда выигрывает с 27 октября. Особо стоит отметить Антуана Гризманна, который является ключевым игроком в атаке мадридцев. Также в отличной форме норвежец Александр Сёрлот, у которого в этом сезоне восемь голов.

«Осасуна» занимает 11-е место в чемпионате, имея в активе шесть побед, семь ничьих и пять поражений. Команда забила 23 гола и пропустила 27 мячей. В последних выездных матчах «Осасуна» демонстрирует неплохие результаты, не проигрывая в четырёх встречах подряд (две победы и две ничьих).

В прошлом сезоне «Осасуна» неожиданно обыграла «Атлетико» в Мадриде со счётом 4:1, что добавляет интриги предстоящему матчу. Однако в текущем сезоне «Атлетико» стремится к лидерству и имеет мотивацию взять реванш за прошлогоднее поражение.

Если учитывать текущую форму команд и мотивацию «Атлетико» реабилитироваться за прошлогоднее поражение, ожидаем победу хозяев с разницей в два мяча и более. Ставим на победу «Атлетико» с форой (-1.5) мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».