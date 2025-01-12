«Реал» — «Барселона»: прогноз Романа Гутцайта на финальный матч Суперкубка Испании

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона».

Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.70.

«В финале Суперкубка Испании будет «класико», матч между мадридским «Реалом» и «Барселоной». Команды достойно отыграли оба полуфинала, не пропустив, дошли до решающего матча.

Барселона переиграла «Атлетик» из Бильбао. Во встрече, где на самом деле, пожалуй, событий во втором тайме было даже больше, чем в первом. Голы у «Барселоны» распределились очень органично. Один — в первом тайме, один — во втором. Но «Барса» в начале этого года смотрится хорошо. Нет тех признаков, которые начинали прослеживаться в концовке прошлого года, когда «Барселона» при высокой линии обороны, тотальном контроле мяча не могла обыграть, например, «Лас-Пальмас» на своём поле.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

Сейчас «Барселона» смотрится вполне убедительно, больше напоминает ту команду, которая победила мадридский «Реал» в первом круге чемпионата на выезде со счётом 4:0. Уникальная, конечно, по своему содержанию была игра. Все голы уместил в себя только лишь второй тайм. Четыре мяча «Барселона» забила на выезде Мадриду. И, конечно же, Карло Анчелотти, футболисты мадридского «Реала» и особенно болельщики команды это всё прекрасно помнят. Поэтому следующий матч между клубами становится ещё более важным и принципиальным именно для мадридского «Реала», которому нужно брать реванш и исправлять общественное мнение.

Много разговоров о том, что Карло Анчелотти покинет команду по окончании сезона, если не будет выигранных трофеев. Понятно, что Суперкубок не является приоритетным трофеем для мадридского «Реала» по итогам нынешнего сезона. Но обыграть «Барсу» и ещё добавить один трофей — это будет по-королевски, по-мадридски.

Мне кажется, что в этом матче, с учётом того, что встречаются две лучшие испанские команды, а мадридский «Реал» в принципе — это короли вторых таймов, именно вторая 45-минутка будет более содержательной и результативной. Мой прогноз на эту встречу — тотал второго тайма больше 1.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».