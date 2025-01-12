Овечкин прервал безголевую серию. Зашёл коэффициент 18.0

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (4:1).

Россиянин заблокировал бросок в своей зоне, убежал и поразил пустые ворота, установив окончательный счёт встречи. Овечкин прервал серию из трёх игр без голов.

Таким образом, звёздный форвард забросил 20-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Для этого 39-летнему нападающему понадобилось 27 игр. Также в активе Александра 12 результативных передач.

Ставки на гол Овечкина принимались с коэффициентом 1.85. Заключить пари на результативный бросок форварда в третьем периоде предлагалось за 4.00.

Поставить на то, что именно Овечкин забьёт последний гол, предлагалось с коэффициентом 9.00. При этом за 18.0 шёл вариант с победой «Кэпиталз» в основное время при условии, что Александр установит окончательный счёт встречи.