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ЦСКА — «Спартак»: определён фаворит московского дерби КХЛ

ЦСКА — «Спартак»: определён фаворит московского дерби КХЛ
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В понедельник, 13 января, на льду «ЦСКА-Арены» в Москве состоится матч КХЛ ЦСКА — «Спартак». Начало столичного дерби запланировано на 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах склоняются к успеху подопечных Ильи Воробьёва. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.17, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа «Спартака» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.15 — 31% вероятности. Если командам придётся провести овертайм, сыграет коэффициент 3.90 (25%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в московском дерби. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.46.

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