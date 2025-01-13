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«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании
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В понедельник, 13 января, на стадионе «Реале Арена» состоится матч «Реал Сосьедад» — «Вильярреал», который закроет программу 19-го тура Примеры. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах заметное преимущество отдают баскам. Сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» предлагается с коэффициентом 2.00, что приблизительно равно 50% вероятности.

Вероятность увидеть победу «Вильярреала» не равна, но соразмерна вероятности увидеть ничейный исход. Коэффициенты в районе 3.80-4.20 (по 24-26%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч испанской Ла Лиги получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

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