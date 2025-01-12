Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Монца» — «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

«Монца» — «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии
Аудио-версия:
Комментарии

13 января в матче 20-го тура итальянской Серии А «Монца» примет «Фиорентину». Встреча пройдёт на стадионе «Ю-Пауэр» в Монце. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Федерико Дионизи.

Материалы по теме
«Монца» — «Фиорентина». Лёгкая работа для Давида де Хеа
«Монца» — «Фиорентина». Лёгкая работа для Давида де Хеа

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Фиорентины» предлагается с коэффициентом 1.96, что равно приблизительно 50% вероятности.

Победа «Монцы» оценивается коэффициентом 4.20 — в районе 23%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет примерно 27%.

В то же время аналитики считают, что матч «Монца» — «Фиорентина» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Материалы по теме
«Локомотив» — СКА. Ярославль не достать
«Локомотив» — СКА. Ярославль не достать
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android