«Монца» — «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

13 января в матче 20-го тура итальянской Серии А «Монца» примет «Фиорентину». Встреча пройдёт на стадионе «Ю-Пауэр» в Монце. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Федерико Дионизи.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Фиорентины» предлагается с коэффициентом 1.96, что равно приблизительно 50% вероятности.

Победа «Монцы» оценивается коэффициентом 4.20 — в районе 23%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет примерно 27%.

В то же время аналитики считают, что матч «Монца» — «Фиорентина» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.