Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» — «Барселона»: кто фаворит финала Суперкубка Испании

«Реал» — «Барселона»: кто фаворит финала Суперкубка Испании
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 12 января, на нейтральном поле стадиона «Король Абдалла Спортс Сити» в Саудовской Аравии состоится матч финала Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Материалы по теме
Мы переоцениваем «Реал». «Барселона» покажет себя в финале Суперкубка Испании
Мы переоцениваем «Реал». «Барселона» покажет себя в финале Суперкубка Испании

Сделать ставку на победу мадридского «Реала» в основное время предлагается с коэффициентом 2.50, в то время как победа «Барселоны» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 2.80. На ничью по итогам основного времени предлагают поставить за 4.00.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.37 (более 70% вероятности).

Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (6.90). Ничья 2:2 идёт за 9.40, на победу «Реала» 2:1 выставлен коэффициент 9.60.

Заключить пари на итоговую победу «Реала» предлагают за 1.90. Если обладателем трофея станет «Барселона», зайдёт коэффициент 2.00.

Материалы по теме
Экспресс на воскресенье: «Реал» в финале — это похороны
Экспресс на воскресенье: «Реал» в финале — это похороны
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android