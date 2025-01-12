«Реал» — «Барселона»: кто фаворит финала Суперкубка Испании

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В воскресенье, 12 января, на нейтральном поле стадиона «Король Абдалла Спортс Сити» в Саудовской Аравии состоится матч финала Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сделать ставку на победу мадридского «Реала» в основное время предлагается с коэффициентом 2.50, в то время как победа «Барселоны» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 2.80. На ничью по итогам основного времени предлагают поставить за 4.00.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.37 (более 70% вероятности).

Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (6.90). Ничья 2:2 идёт за 9.40, на победу «Реала» 2:1 выставлен коэффициент 9.60.

Заключить пари на итоговую победу «Реала» предлагают за 1.90. Если обладателем трофея станет «Барселона», зайдёт коэффициент 2.00.