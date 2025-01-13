«Монца» — «Фиорентина»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру «Монца» — «Фиорентина».

Ставка: «Фиорентина» победит за 2.00.

В прошлом сезоне даже для грандов выезд в Монцу был серьёзным испытанием. Теперь ехать в гости к бело-красным не боятся даже ведущие борьбу за выживание. Экс-игрок московского «Спартака» Сальваторе Боккетти стал третьим в истории тренером, проигравшим свои первые восемь матчей в Серии А. Бело-красные расположились на последнем месте в турнирной таблице.

Для «Фиорентины» выезд в Монцу — настоящий подарок. Возможность прийти в себя. Безвыигрышная серия «лилий» в Серии А насчитывает четыре встречи. До этого было восемь побед подряд. Объясняется череда неудач тем, что соперники были неудобные. Ну и невезение местами присутствовало, чего душой кривить.

Флорентийцы сохраняют шансы на получение путёвки в Лигу чемпионов. Они расположились на шестой строчке в турнирной таблице Серии А. Отставание от идущего на четвёртом месте «Лацио» составляет четыре очка, однако у «лилий» две игры в запасе. Положение рабочее, надо только заканчивать с осечками. А тут такой слабый оппонент. Грех не пользоваться!