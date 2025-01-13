Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Монца» — «Фиорентина»: прогноз «Чемпионата»

«Монца» — «Фиорентина»: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру «Монца» — «Фиорентина».

Ставка: «Фиорентина» победит за 2.00.

Материалы по теме
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал». А так ли нужен Захарян?
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал». А так ли нужен Захарян?

В прошлом сезоне даже для грандов выезд в Монцу был серьёзным испытанием. Теперь ехать в гости к бело-красным не боятся даже ведущие борьбу за выживание. Экс-игрок московского «Спартака» Сальваторе Боккетти стал третьим в истории тренером, проигравшим свои первые восемь матчей в Серии А. Бело-красные расположились на последнем месте в турнирной таблице.

Для «Фиорентины» выезд в Монцу — настоящий подарок. Возможность прийти в себя. Безвыигрышная серия «лилий» в Серии А насчитывает четыре встречи. До этого было восемь побед подряд. Объясняется череда неудач тем, что соперники были неудобные. Ну и невезение местами присутствовало, чего душой кривить.

Флорентийцы сохраняют шансы на получение путёвки в Лигу чемпионов. Они расположились на шестой строчке в турнирной таблице Серии А. Отставание от идущего на четвёртом месте «Лацио» составляет четыре очка, однако у «лилий» две игры в запасе. Положение рабочее, надо только заканчивать с осечками. А тут такой слабый оппонент. Грех не пользоваться!

Материалы по теме
ЦСКА — «Спартак». Каникулы закончились!
ЦСКА — «Спартак». Каникулы закончились!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android