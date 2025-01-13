«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на игру «Реал Сосьедад» — «Вильярреал».

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.90.

«Вильярреал» находится в еврокубковой зоне и даже претендует на выход в Лигу чемпионов. Правда, в декабре выдался отрезок из пяти матчей без побед. Лишь перед самым новогодним перерывом команда праздновала успех над «Леганесом» (5:2).

Шансы на благоприятный исход у «Сосьедада» есть. Во-первых, может похвастаться надёжной обороной. За 18 туров пропустил 13 мячей. Меньше только у мадридского «Атлетико» (12 мячей). При этом за восемь последних встреч в разных турнирах, в том числе в Лиге Европы, клуб пропустил лишь дважды. Когда надёжность — второе имя.

Во-вторых, «Реал Сосьедад» успел провести одну встречу в январе и подготовиться к возобновлению сезона после небольшой паузы. «Вильярреал», в свою очередь, последний раз играл 22 декабря, то есть три недели назад. Конечно, такой перерыв может повлиять на игровой тонус. Конечно, этим и должны пользоваться хозяева.

В качестве ставки предлагаем рассмотреть 1Х через тотал меньше 3.5 мяча. «Вильярреал» опасен, но непременно столкнётся со стеной в Сан-Себастьене. Счёт может быть в районе 0:0 или 1:0 в пользу «Реала Сосьедад», который умеет пользоваться шансами. Но подстрахуемся на случай, если команды разойдутся миром. Всё же это битва прямых конкурентов, что способствует осмотрительности.