«Монца» — «Фиорентина»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Серии А

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Монца» — «Фиорентина».

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Серия А, 20-й тур — «Монца» против «Фиорентины». В прошлом сезоне «фиалки» заняли восьмое место в чемпионате и в межсезонье поменяли тренера. Пришёл молодой специалист Раффаэле Палладино, который заявил о себе, показав неплохой результат как раз таки с «Монцей». И вроде бы всё шло неплохо, правда, только до середины декабря. С середины прошлого месяца было проведено пять матчей, три из которых были проиграны в Серии А. 15 декабря — поражение от «Болоньи» (0:1), 23-го — домашнее поражение от «Удинезе» (1:2) и 4 января — от «Наполи» дома (0:3).

И когда, как не сейчас, «Фиорентине» прерывать эту серию, когда у тебя соперник — «Монца», у которой совсем дела плохи. Клуб идёт на последнем месте, имеет семь очков отставания от 17-го места, которое позволит сохранить прописку в Серии А. В 12 последних играх клуб имеет всего лишь три очка в копилке. Произошла смена тренера. А в четырёх последних матчах было ещё и два удаления, один автогол. В общем, жуть жуткая.

Так что я за «Фиорентину» тут — чистая победа за 1.90. Это раз. Также я за «обе забьют», такой же коэффициент. Потому что статистика говорит за «Монцу» — она из восьми последних матчей один раз всего лишь не забила. Также статистика говорит и за «Фиорентину», у которой в 19 последних матчах два раза был «сухарь». И я ещё за счёт 2:1 в пользу гостей. Именно с таким счётом заканчивались пять последних игр хозяев поля.

Из трёх этих результатов я выберу, как мне кажется, самый спокойный, самый, наверное, реальный. Это обе забьют», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».