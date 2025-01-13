«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал Сосьедад» — «Вильярреал».

Ставка: 2:2 за 13.00.

«Реал Сосьедад» и «Вильярреал» встретятся в 19-м туре Ла Лиги. Интересная игра двух команд, которые борются за еврокубки. Не уверен, что мы увидим победителя по исходу 90 минут их встречи.

Сейчас у «Вильярреала» более выгодное положение в таблице Примеры. С 30 очками клуб идёт на пятом месте. Подняться в топ-4 в ближайшее время ему будет очень непросто — отставание насчитывает шесть и более очков. А вот опуститься шансов куда больше — «Мальорка» с шестого места имеет в активе столько же очков.

«Реал Сосьедад» как раз идёт сразу за ними, на седьмой строчке. Правда, в активе у него на пять очков меньше. К тому же преследователи клуба тоже уступают ему только по дополнительным параметрам. Только вот если в случае «Вильярреала» мы говорим про один такой клуб, идущий ниже, то у бело-голубых их снизу в таблице сразу четыре. То есть, потеряв сейчас очки, «Сосьедад» рискует опуститься сразу ниже 10-го места.

Но пока, если смотреть на статистику, у хозяев поля меньше шансов на понижение, чем у его соперника по этому туру. В последних матчах «Реал» показывал себя лучше. В пяти турах у него было по две победы и поражения, а также одна ничья. Причём почти все встречи были с нижестоящими противниками, в том числе и неудачные — 0:0 с «Лас-Пальмасом» и 0:2 с «Севильей».

А вот «Вильярреал» до недавнего времени и вовсе шёл на серии без побед. Она уже насчитывала пять противостояний — два поражения и три ничьих. Соперники за этот период у «жёлтой подлодки» тоже далеко не всегда были сильными. А к этому ещё и добавился вылет из Кубка Испании. Серия прервалась только в прошлом туре — 5:2 с «Леганесом».

В общем если судить только по позиции в таблице, то предпочтение стоит отдать «Вильярреалу». Но «Реал Сосьедад» объективно всё-таки лучше выступал в последних турах. Так что считаю весьма справедливым результатом у них ничью — точный счёт 2:2 за 13.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».