«Барселона» разгромила «Реал» в финале Суперкубка Испании. Зашёл коэффициент 80.0

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«Реал» разгромно уступил «Барселоне» в финале Суперкубка Испании на нейтральном стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Дон-Бенито, Испания). «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 5:2.

На пятой минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт, ему ассистировал форвард Винисиус Жуниор. Ответный мяч «Барселоны» в середине первого тайма забил вингер Ламин Ямаль, получив голевую передачу от Роберта Левандовского. На 36-й минуте Левандовски реализовал 11-метровый удар. Спустя три минуты Рафинья увеличил преимущество сине-гранатовых. На 45+10-й минуте защитник каталонского клуба Алекс Бальде довёл счёт до разгромного.

В дебюте второго тайма Рафинья оформил дубль. На 57-й минуте был удалён вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны. На 60-й минуте отличился нападающий «сливочных» Родриго.

Ставки на победу «Барселоны» в основное время принимались с коэффициентом 2.80: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2800 рублей. Победа «Реала» шла за 2.55, ничья — за 3.90.

На тотал больше 2.5 мяча давали 1.48, на «обе команды забьют» — 1.38. Гол в каждом тайме оценивался в 1.40, а итоговая победа «Барселоны» — в 2.00.

Заключить пари на точный счёт 5:2 в пользу каталонцев предлагалось за 80.0.